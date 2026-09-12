Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM voltam a funcionar após incêndio em subestação
Descarga de raio interrompeu circulação da CPTM e suspendeu Expresso Aeroporto em SP; operação foi normalizada na manhã deste sábado, 12
A circulação nas Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM foi normalizada após o desarme de uma subestação causada pela queda de um raio durante a madrugada deste sábado, 12. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o fogo atingindo a estrutura, localizada na Rua Bresser, na região do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. O Expresso Aeroporto também foi suspenso temporariamente nesta manhã.
Em nota, a CPTM informou que as respectivas linhas e o Expresso Aeroporto voltaram a funcionar ainda na manhã deste sábado. “Entre 4h e 8h38, os trens não circularam entre as estações Brás e Tatuapé, na Linha 12-Safira, e no Expresso Aeroporto, devido ao desarme na subestação da região do Tatuapé, provocado por uma descarga atmosférica”, afirmou a companhia.
Já na Linha 11-Coral, os trens não circularam entre Luz e Corinthians-Itaquera entre 4h e 8h20. Durante a atuação da equipe de manutenção, a opção para os passageiros foi a Linha 3-Vermelha do Metrô, que, segundo registros nas redes sociais, ficou lotada.
“A CPTM lamenta os transtornos causados aos passageiros”, afirmou a companhia.
Leia nota completa da CPTM
“A circulação nas Linhas 11-Coral e 12-Safira e no Expresso Aeroporto foi normalizada na manhã deste sábado (12/09).
Entre 4h e 8h38, os trens não circularam entre as estações Brás e Tatuapé, na Linha 12-Safira, e no Expresso Aeroporto, devido ao desarme na subestação da região do Tatuapé, provocado por uma descarga atmosférica. Na Linha 11-Coral, entre 4h e 8h20, os trens não circularam entre Luz e Corinthians-Itaquera. Durante a atuação da equipe de manutenção, a opção para os passageiros foi a Linha 3-Vermelha do Metrô. A CPTM lamenta os transtornos causados aos passageiros.”