Light tem plano de recuperação judicial aceito pela Justiça do Rio

O pedido de recuperação judicial da Light foi aceito pelo juiz Luiz Alberto Carvalho Alves, da 3ª Vara Empresarial da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Com isso, a empresa deve apresentar à Justiça, nos próximos dois meses, um plano para reorganização financeira e pagamento de credores. Na decisão, o magistrado determinou que a prestação de serviços à população não seja afetada, assim como a manutenção de contratos e instrumentos que garantam a operação de todo grupo. Se as medidas não forem cumpridas, a liminar obtida poderá ser cassada.

Também foi ordenado que sejam mantidos todos os contratos relevantes para a operação do Grupo Light e de suas controladas, como fianças, seguros garantia e contratos de venda de energia. A recuperação da companhia é a oitava maior da história do país, já que suas dívidas são estimadas em 11 bilhões de reais.

Na sexta-feira, 12, a companhia fez um pedido à Justiça em caráter de urgência. De acordo com o documento emitido pela Light, “os desafios oriundos da atual situação econômico-financeira da Companhia e algumas de suas subsidiárias se mantêm e vêm se agravando”.

A companhia tem o terceiro pior desempenho no país em relação aos “gatos” — descobertos a partir de cálculos de produção e perda de energia —, segundo o relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ficando atrás somente da Amazonas Energia e da CEA Equatorial, no Amapá. Sozinha, ela corresponde a 20% do total de energia perdida no Brasil por furto no setor residencial. Em comunicados recorrentes à Aneel, a concessionária alertou que esse é o maior de seus problemas.

No ano de 2021, 450 milhões de reais — 30% de seus investimentos realizados no ano — foram empregados no combate a esses crimes. Atendendo um contingente de cerca de 11 milhões de moradores do estado do Rio de Janeiro, em 31 municípios, a empresa chega a amargar um prejuízo anual de 600 milhões a 800 milhões por causa dos desvios de eletricidade.