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Brasil

Ligado a Gilmar Mendes, IDP recebe registro de universidade no Ministério da Educação

Instituto está habilitado a oferecer cursos superiores nos formatos à distância, presencial e semipresencial

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 09h53 | Atualizado em 23 out 2026, 09h59
Edifício moderno de escritórios com fachada de vidro azul espelhado, o nome idn em azul no topo, sob um céu azul-arroxeado. Uma árvore frondosa em primeiro plano à esquerda, com um estacionamento e postes de luz ao redor.
Sede do IDP, em Brasília (Reprodução/Divulgação)
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O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília (IDP) foi reconhecido como universidade pelo Ministério da Educação. A portaria com o recredenciamento foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União (DOU).

O IDP foi fundado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. Atualmente, o instituto é dirigido por Francisco Mendes, seu filho.

A instituição está autorizada a ofertar cursos superiores nos formatos a distância, presencial e semipresencial.

O credenciamento tem validade de dez anos.

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O ministro da Educação, Leonardo Barchini, seguiu um parecer da Câmara de Educação Superior, vinculada ao Conselho Nacional de Educação.

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