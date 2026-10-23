Ligado a Gilmar Mendes, IDP recebe registro de universidade no Ministério da Educação
Instituto está habilitado a oferecer cursos superiores nos formatos à distância, presencial e semipresencial
O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília (IDP) foi reconhecido como universidade pelo Ministério da Educação. A portaria com o recredenciamento foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União (DOU).
O IDP foi fundado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. Atualmente, o instituto é dirigido por Francisco Mendes, seu filho.
A instituição está autorizada a ofertar cursos superiores nos formatos a distância, presencial e semipresencial.
O credenciamento tem validade de dez anos.
O ministro da Educação, Leonardo Barchini, seguiu um parecer da Câmara de Educação Superior, vinculada ao Conselho Nacional de Educação.