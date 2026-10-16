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Brasil

Liga das Escolas de Samba do RJ volta atrás e revê regras para acesso às frisas do Carnaval

Não há mais previsão de que os grupos precisem se apresentar em conjunto para a retirada dos acessórios

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 17h44 | Atualizado em 16 out 2026, 18h01
Praça da Apoteose ao fim do desfile da Beija-Flor, no primeiro dia de desfiles no Rio de Janeiro (19/02/2012)
Praça da Apoteose ao fim do desfile da Beija-Flor, no primeiro dia de desfiles no Rio de Janeiro (19/02/2012) (Antonio Lacerda/EFE/VEJA)
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A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) voltou atrás e anunciou nesta sexta-feira que manterá, no Carnaval de 2027, as regras dos anos anteriores para o acesso às frisas da Marquês de Sapucaí. Com a mudança anunciada pela liga, os integrantes de cada frisa não precisarão comparecer juntos para receber os acessórios que permitem a entrada no Sambódromo. 

Os ingressos adquiridos em setembro serão convertidos em pulseiras, entregues antecipadamente, como nas temporadas anteriores. A Liesa ainda divulgará as datas e os procedimentos para a retirada por meio de seus canais oficiais.

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“As entradas adquiridas via Ticketmaster em setembro serão convertidas em pulseiras entregues antecipadamente aos ocupantes dos boxes, como geralmente já acontece a cada temporada. Não há previsão de que os grupos precisem se apresentar em conjunto para a retirada dos acessórios. Essa medida, embora tenha constado no site da plataforma de vendas, não será colocada em prática. A única mudança no processo, ainda em estudo pela Liesa e pela Ticketmaster, é a coleta de dados de todos os ocupantes das frisas. Nos anos anteriores, somente o comprador fornecia seus dados à Liesa, repassando as pulseiras para seus convidados. Para 2027, avalia-se uma maneira prática e acessível para que todos os portadores de pulseira passem por um processo similar de coleta”, diz o texto.

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A única alteração que permanece em estudo é a coleta de dados de todos os ocupantes das frisas. Até então, apenas o comprador fornecia suas informações e repassava as pulseiras aos convidados. A liga e a Ticketmaster avaliam uma forma de estender o cadastro aos demais espectadores, mas ainda não definiram como isso será feito.

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Na última semana, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) se manifestou judicialmente contra a exigência de apresentação conjunta dos ocupantes dos espaços para a retirada das pulseiras. O Procon-RJ também oficiou a entidade, ampliando a pressão pela revisão.

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Ao mencionar a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, a liga afirmou que encaminhará as informações solicitadas “assim que notificada”.

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