Liderança do governo no Congresso participa de live de VEJA nesta sexta

O deputado federal petista Carlos Zarattini, um dos vice-líderes do governo no Congresso, participa da live de Os Três Poderes desta sexta-feira, às 11h. As expectativas para a volta do recesso legislativo e as tensões entre a gestão Lula e os evangélicos são alguns dos temas em pauta no programa, que é apresentado pelo editor Ricardo Ferraz e traz comentários dos colunistas Matheus Leitão, Robson Bonin e Ricardo Rangel.

Reportagem de capa de VEJA mostra as dificuldades do governo Lula para se aproximar de uma importante fatia do eleitorado: os evangélicos. Grupo que já apoiou o presidente no passado, essa parcela cristã do eleitorado é hoje fortemente marcada pelo antipetismo. A desaprovação a Lula entre os evangélicos é de 56%, contra 43% entre a população em geral. As tentativas de conciliação entre as duas partes esbarram em temas morais, fake news e na hesitação do governo em ceder a pautas contrárias ao progressismo. E essa resistência será um desafio ao petismo nas eleições.

Cerco aos bolsonaristas

A PF realizou buscas contra o deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin, dentro de uma operação para investigar o uso ilegal da agência no governo Bolsonaro. Segundo a apuração, a Abin bolsonarista mirou autoridades do STF e chegou a espionar até a promotora do caso Marielle. A ação motivou trocas de farpas públicas entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco. Somada às buscas contra o deputado Carlos Jordy, a ofensiva elevou a tensão bolsonarista no Congresso e a oposição passou a ensaiar uma reação na forma de uma PEC que dificulte operações contra parlamentares.

Apesar de parlamentares terem o direito de tecer críticas a qualquer processo em uma democracia, não há nada até agora que corrobore a tese de perseguição política. No caso de Jordy, Moraes atendeu a um parecer da Procuradoria-Geral da República após pedido feito pela PF. Por ora, tudo mostra que as investigações seguem o rito constitucional. O país precisa que a apuração sobre os lamentáveis episódios seja ampla, mesmo que isso implique averiguar a conduta de pessoas que ganharam um mandato nas urnas, mas estiveram do lado errado da história quando as instituições estiveram sob ataque ou usaram o poder policial para investigar clandestinamente adversários políticos.