Líder do PL diz que Michelle não mudará apoio da sigla a Ciro: ‘Do Ceará nós tomaremos conta’

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O deputado André Fernandes (PL-CE) reafirma apoio a Ciro Gomes (PSDB-CE) para o governo do Ceará, mesmo com a oposição de Michelle Bolsonaro. O presidente do PL cearense defende a aliança como uma estratégia para derrotar o PT no estado, superando antigas divergências e focando na eleição local.

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O deputado federal André Fernandes (PL-CE), presidente do diretório cearense do PL, afirmou nesta terça-feira, 23, que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) pode fazer “o que ela quiser”, mas que, ainda assim, não conseguirá mudar o apoio do partido à candidatura de Ciro Gomes (PSDB-CE) ao governo do Ceará.

“Eu voto no Ciro Gomes, sempre deixei isso sempre claro, não escondo para ninguém. Ela [Michelle] faz o que ela quiser, [mas] o meu voto é no Ciro Gomes. Eu já expliquei os motivos”, declarou em entrevista a um blog de Sobral, reduto político de Ciro Gomes, e onde esteve hoje ao lado de seu pai, Alcides Fernandes (PL-CE), que disputará uma vaga ao Senado na chapa do tucano. “Já fizemos essa aliança. Eu sou presidente do PL no estado. Estamos coligados com [o PSDB de] Ciro Gomes (…) Aqui, a gente não vai falar de Michelle, não vamos falar de nacional, a [eleição] do Ceará é o cearense que vai cuidar e debater. O meu papel como representante legítimo do estado, o deputado federal mais votado, é dizer: do Ceará nós tomaremos conta, nós definiremos o que faremos, nós já fazemos, já estamos nessa aliança. Vamos tirar o PT do poder”, declarou.

Questionado também sobre as muitas críticas que já recebeu de Ciro Gomes, André disse que seu apoio é estratégico e que, atualmente, eles tem concordado mais do que discordado. “Seria muito egoísmo da minha parte se eu lançasse uma candidatura própria, mesmo sabendo que vamos perder. Não tem como chegar lá na ponta, junto do cidadão (…) e dizer que vamos lançar uma candidatura para perder (…). Temos divergências, não escondo isso de ninguém, mas, hoje, tem muito mais coisas em que a gente concorda, em que a gente está convergindo”, disse.

Em entrevista da seção Páginas Amarelas de VEJA desta semana, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes afirmou que Lula e Jair Bolsonaro são iguais para ele e que não cogita apoiar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Em reação, Michelle voltou a fazer duras críticas ao tucano e prometeu que vai publicar, em breve, um vídeo no qual explicará o que de fato está acontecendo no Ceará, na opinião dela.

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A ex-primeira-dama foi responsável por dar início a um dos principais rachas internos do bolsonarismo ao tentar desfazer a aliança do PL do Ceará em torno de Ciro Gomes no ano passado. À época, ela foi ao estado para apoiar a candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) para o governo estadual e dizer que Ciro não poderia ser o nome do bolsonarismo, por todas as críticas que ele já havia feito ao clã. No entanto, logo em seguida, ela foi desautorizada por seus três enteados mais velhos, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, que disseram acreditar na aliança para derrotar o PT no estado.

A situação gerou grande incômodo para Michelle, que já não tinha boa relação com Flávio e, desde então, não tem se engajado na campanha presidencial dele, mesmo sendo uma das principais vozes do PL atualmente.