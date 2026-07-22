Líder de facção criminosa do Rio Grande do Sul é preso no Rio

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta quarta-feira, 22, no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio, um homem apontado como líder da facção criminosa Antibala, que atua no Rio Grande do Sul. A captura foi realizada em uma ação integrada com a Polícia Civil gaúcha, após trabalho de inteligência que identificou o paradeiro do suspeito.

Segundo as investigações, ele é apontado como mandante de diversos homicídios ligados à disputa entre grupos criminosos no estado e já havia sido preso anteriormente pelo mesmo tipo de crime. Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma pistola com o suspeito e cumpriram um mandado de prisão preventiva. Ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A Antibala surgiu no Rio Grande do Sul na década passada como uma aliança entre grupos criminosos criada para enfrentar os Bala na Cara, facção que domina parte do tráfico de drogas no estado. Desde então, a organização passou a disputar territórios e rotas do narcotráfico, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, em conflitos marcados por homicídios e confrontos armados.