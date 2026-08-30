Líder de facção Cartel do Sul é encontrado morto em cela em penitenciária de Brasília

Preso na penitenciária federal de Brasília, o líder da facção criminosa Cartel do Sul, Marco Silas, foi encontrado morto neste domingo dentro de uma cela.

Silas foi encontrado desacordado em sua cela durante a primeira rotina de revista e entrega de alimentação realizada pela manhã.

A equipe responsável pelo atendimento foi acionada e o óbito foi constatado.

Apontado como uma liderança do crime organizado no Paraná, Silas teria integrado o PCC antes de romper com a facção e passar a comandar o Cartel do Sul, grupo apontado como aliado do Comando Vermelho.

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Em 2021, Silas foi preso enquanto estava foragido da Justiça do Paraná com três mandados de prisão em aberto contra ele. A prisão ocorreu em uma clínica de cirurgia plástica na região da Avenida Paulista, onde ele estava fazendo um procedimento para mudar a aparência e usava documentos falsos.

De acordo com as investigações, Silas era apontado como uma das principais lideranças da organização criminosa ligada ao tráfico internacional de cocaína. Ele era acusado de lavar dinheiro do tráfico comprando imóveis de luxo no litoral de Santa Catarina – segundo a PF, tinha mais de 260 imóveis em seu nome.

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Além disso, ele tinha registros relacionados a tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de documentos falsos, porte ilegal de arma e organização criminosa.