Lide reúne empresários em NY para discutir relações Brasil-EUA durante a Climate Week
Encontro terá como foco transição energética, inteligência artificial, minerais críticos e oportunidades de investimento
O Lide do ex-governador João Doria promove, em 22 de setembro, em Nova York, durante a Climate Week NYC, um encontro fechado com investidores e líderes empresariais para discutir a próxima agenda das relações entre Brasil e Estados Unidos.
Com o tema “What’s Next for U.S.-Brazil Relations?”, o encontro terá como foco transição energética, inteligência artificial, minerais críticos e oportunidades de investimento entre os dois países.