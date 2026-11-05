Lewis Hamilton leva jovens negros aos bastidores da Fórmula 1 em São Paulo

O Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) promove, nesta quinta-feira, uma experiência para 22 jovens negros nos bastidores do Grande Prêmio de Fórmula 1, que acontece neste fim de semana em São Paulo.

Realizada em parceria com a Mission 44, organização fundada pelo heptacampeão Lewis Hamilton, a atividade ocorre no Autódromo de Interlagos, com a participação de representantes da equipe Alpine e da Pirelli. O objetivo é apresentar oportunidades profissionais em diferentes áreas do setor de automobilismo.

Durante a programação, os participantes terão a oportunidade de conhecer os bastidores da competição, incluindo visitas à garagem e ao pit-lane, além de atividades relacionadas à troca de pneus e ao funcionamento das equipes durante as corridas. A experiência permite conhecer de perto a estrutura de uma competição internacional e as diferentes áreas profissionais envolvidas em sua realização.

A iniciativa pretende apresentar aos jovens a diversidade de profissões e trajetórias que fazem parte da Fórmula 1, envolvendo áreas como engenharia, tecnologia, logística, comunicação e gestão. O contato com profissionais das equipes também permite conhecer diferentes possibilidades de atuação nesse mercado.

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A ação dialoga com a trajetória do centro de estudos no enfrentamento das desigualdades raciais e na promoção de oportunidades educacionais e profissionais para a população negra, especialmente por meio do Programa Prosseguir, que investe na formação, no desenvolvimento e no fortalecimento das trajetórias de jovens negros.

Em um país onde as desigualdades raciais ainda atravessam o acesso à educação, à qualificação e às oportunidades de trabalho, aproximar jovens negros de espaços profissionais historicamente pouco acessíveis é também uma forma de ampliar referências, perspectivas e possibilidades de futuro.

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“Ampliar o acesso das juventudes negras a diferentes espaços profissionais é fundamental para enfrentar desigualdades históricas e construir novas possibilidades de futuro. Quando esses jovens conhecem de perto setores como a Fórmula 1, que envolvem tecnologia, engenharia e inovação, também passam a enxergar caminhos profissionais que muitas vezes parecem distantes de suas realidades. É importante criar oportunidades para que possam ocupar esses espaços e desenvolver suas trajetórias”, afirma Daniel Bento Teixeira, diretor-executivo do CEERT.