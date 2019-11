Lewis Hamilton é hexacampeão mundial de Fórmula 1

O inglês Lewis Hamilton conquistou neste domingo o seu sexto título mundial de Fórmula 1. O piloto da equipe Mercedes alcançou esta marca após ficar em segundo no Grande Prêmio dos Estados Unidos, realizado em Austin. Antes da conquista alcançada neste domingo, Hamilton já havia triunfado nas temporadas de 2008, 2014, 2015, 2017 e 2018

Para ficar com o título, o inglês precisava ao menos completar o GP de Austin na oitava posição no caso de seu principal adversário (e seu companheiro de equipe), o finlandês Valtteri Bottas, ficar com a vitória.

No final Bottas conseguiu o triunfo nos EUA, mas Hamilton terminou em segundo e garantiu o título mundial. O holandês Max Verstappen fechou o pódio com a terceira posição em Austin.