Levy Fidelix, o candidato do aerotrem, quer o Ministério da Infraestrutura

Comandante do PRTB e candidato a prefeito de São Paulo, Levy Fidelix está com um olho nas eleições municipais e outro no ministério da Infraestrutura. Recentemente, o homem do projeto do “aerotrem” pediu a um aliado do presidente Jair Bolsonaro que sugerisse o seu nome para o lugar do ministro Tarcísio de Freitas — que, até onde se sabe, não pensa em sair do governo.

Ao insistir nessa ideia, Levy Fidelix disse a um assessor palaciano que o seu partido foi o primeiro a apostar em Bolsonaro e, por isso, deveria ter um espaço maior no governo, além da vice-presidência, ocupada pelo general da reserva Hamilton Mourão.

Levy Fidelix já foi candidato a prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador e presidente. Mas nunca ganhou nenhuma eleição. Nos últimos meses, ele vem tentando turbinar o PRTB, filiando bolsonaristas decepcionados com o governo e defendendo a pauta anticorrupção.