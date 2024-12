Leilão da Receita Federal tem azeite, smartphones e até caminhão; saiba como participar

Na próxima terça-feira, dia 10, às 10 horas, será realizado mais um leilão da Alfândega da Receita Federal, com lotes de alguns itens como bebidas, azeite, vinagre, óculos, smartphones e veículos. Com o aumento dos preços destes produtos, o leilão é uma boa oportunidade para quem busca preços mais em conta. No total estão disponíveis 112 lotes com valores que variam entre R$ 150 a R$ 170 mil.

Como participar do leilão da Receita Federal?

O leilão é realizado de forma eletrônica, acessando o site da Receita federal. O interessado deve logar no sistema com o uso das credenciais do gov.br, com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. As propostas serão aceitas até às 18h da próxima segunda-feira, dia 9.

Para analisar os itens, o interessado deve ir até um dos locais de visitação montados em Salvador. Os horários, locais e datas podem ser consultados no edital do leilão, que também está disponível no site da Receita Federal.

Confira os itens e o valor dos preços iniciais por lote:

Lote 06 – Bebida

Itens: garrafas de vinho argentino Luigi Bosca Malbec 2018; Rutini Cabernet Franc Malbec 2017; Nicasia Vineyards Red Blend Malbec 2018; e D.V Catena Malbec 2017

Valor inicial: R$ 6.000,00

Lote 13 – Informática

Itens: memória RAM para computador; HD SSD; microprocessador; e tablet

Valor inicial: R$ 80.000,00

Lote 29 – Médico/ Odonto/ Hospitalar

Itens: avental; máscara facial; cortina em tela; e tubo de silicone para uso hospitalar

Valor inicial: R$ 24.000,00

Lote 79 – Motocicleta/ acessório

Itens: skate elétrico; smartphone; tablet; e motocicleta Honda XR150L 2021

Valor inicial: R$ 8.000,00

Lote 80 – Caminhão/ Ônibus

Itens: caminhão trator; semirreboque; e caminhão 2017

Valor inicial: R$ 170.000,00

Lote 81 – Bolsa/ Calçados

Itens: mochila

Valor inicial: R$ 40.000,00

Lote 85 – Gênero alimentício

Itens: Vinagre; balde de gelo

Valor inicial: R$ 1.200,00

Lote 96 – Lâmpada

Itens: lâmpada da LED de Bulbo

Valor inicial: R$ 150,00

Lote 103 – Gênero Alimentício

Itens: Azeite de oliva (98 caixas com 6 garrafas cada); vinagre (240 caixas, com 12 garrafas)

Valor inicial: R$ 8.000,00