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Lei Maria da Penha completa 20 anos: 5 famosas que recorreram à proteção

Legislação completa 20 anos nesta sexta-feira, 7

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 7 ago 2026, 09h44
Duas mulheres em close-up lado a lado. À esquerda, uma mulher loira de cabelos soltos e maquiagem leve, vestindo camiseta branca, olhando para frente. À direita, uma mulher de cabelos escuros presos, sorrindo com batom vermelho e brinco de pérola, usando blazer preto e colar dourado
Ana Hickmann e Luiza Brunet (Divulgação/Reprodução)
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A Lei Maria da Penha completa 20 anos nesta sexta-feira, 7, consolidada como um marco no enfrentamento à violência doméstica no Brasil. Ao longo de duas décadas, a legislação ampliou a proteção às mulheres vítimas de agressão e ganhou visibilidade por meio de casos envolvendo figuras conhecidas do público, que recorreram aos mecanismos para denunciar abusos e buscar proteção. Embora os índices de violência contra a mulher ainda sejam alarmantes — segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram 337 mil medidas protetivas e 732 feminicídios somente no primeiro semestre de 2026 —, a norma mudou a forma como o país encara esse tipo de crime e incentivou milhares de vítimas a romper o silêncio. A coluna GENTE relembra cinco famosas cujas denúncias ajudaram a evidenciar a importância da Lei nº 11.340.

Ana Hickmann. Em novembro de 2023, a apresentadora denunciou o então marido, Alexandre Correa, por violência doméstica após uma discussão na residência da família, em Itu (SP). Ana registrou boletim de ocorrência, obteve medida protetiva e, desde então, passou a falar publicamente sobre o tema, afirmando que sua decisão ajudou outras mulheres a romperem o ciclo da violência.

Luiza Brunet. Um dos casos mais emblemáticos envolvendo celebridades aconteceu em 2016, quando a ex-modelo denunciou o empresário Lírio Parisotto por agressão durante uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos. Luiza transformou sua experiência em militância e tornou-se uma das vozes mais atuantes na defesa da Lei Maria da Penha e no combate à violência contra a mulher. “Por ser uma figura pública, inicialmente conhecida no Brasil como modelo e hoje reconhecida como ativista, sinto-me à vontade para me conectar com outras mulheres e mostrar a elas que há saída para a violência doméstica, que é possível escapar desse ciclo”, afirmou em evento.

Luana Piovani. A atriz recorreu à Justiça após denunciar o então namorado, Dado Dolabella, por agressões físicas. Em 2008, o ator foi condenado por agredir Piovani e uma camareira que tentou defendê-la. A sentença, no entanto, acabou anulada após a Justiça julgar que a atriz não estaria amparada pela lei já que a relação dos dois não era “domiciliar” nem “familiar”. Em 2014, o STJ reverteu a decisão por unanimidade e manteve a punição ao ator.

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Joelma. Durante o processo de separação de Chimbinha, a cantora revelou episódios de violência vividos ao longo do casamento. Em 2015, ela obteve medidas protetivas e afirmou que a Lei Maria da Penha foi essencial para garantir sua segurança e a dos filhos durante o rompimento da relação. A decisão da Justiça proibiu o guitarrista de se aproximar dela a menos de 100 metros.

Letícia Birkheuer. A atriz denunciou o ex-marido, Alexandre Furmanovich, por violência doméstica em 2024. Ela conseguiu medidas protetivas com base na legislação e relatou episódios de agressões físicas, psicológicas e patrimoniais. Na época, Letícia, que atuou em novelas como Império (2014) e Belíssima (2005), destacou a importância de ter denunciado o caso: “Resta-me confiar nas autoridades públicas e lutar para que a mulher seja respeitada pelo simples fato de ser mulher”.

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