Lava Jato é defendida pela imprensa internacional

Em editoriais, alguns veículos da imprensa internacional têm defendido e destacado a Operação Lava Jato. O textos ressaltam a preocupação com o combate à corrupção, personificada pelas publicações no juiz federal Sergio Moro, e a busca pela estabilidade politico-econômica do país após a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O The New York Times destacou, logo no título, que Lula está na prisão e a democracia no Brasil, em perigo. O texto diz, também, que ”quando uma enorme rede anticorrupção varre o político mais popular de um país, a justiça é servida, mas a democracia é testada”. Em outro ponto, o jornal afirma que os desdobramentos da Lava Jato desestabilizaram o sistema político do país, ajudaram a empurrar a economia para a recessão e deixaram milhares de desempregados.

Por outro lado, o Times classifica como “corajosa” a condução das investigações por Moro. A atuação de alguns magistrados brasileiros, segundo o jornal americano, ”demonstra que o Brasil tem as instituições e os meios para enfrentar até mesmo os mais poderosos – e os mais populares – malfeitores”. Por fim, o jornal considera que o tempo restante até as eleições deve ser ocupado na busca por um líder que possa garantir que os ganhos contra a corrupção não sejam retrocessos para a democracia.

Outro jornal americano a comentar a atual situação política do Brasil foi o Washington Post. O principal desdobramento da prisão de Lula, segundo o veículo, é a polarização do que foram denominadas instituições liberais: de um lado, estariam os que criticam o encarceramento do candidato apontado como líder nas pesquisas de intenção de voto; do outro, os defensores do combate à corrupção desenfreada.

O Post ressalva, porém, que ”ambos os argumentos têm algum mérito”. Sobre os rumos da corrida presidencial, o jornal destaca a figura do deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ), ”populista de direita que escandalizou o establishment político com retórica ofensiva e elogios aos governantes militares do passado do Brasil”.

Da França, o Le Monde publicou um editorial sobre ”a desgraça de um presidente”, ressaltando que a Operação Lava Jato mostrou que ”ninguém está acima da lei” e que a missão das investigações é provar que se trata de corrupção ”sistêmica” e não um ”ato político”. Em outro texto, o Le Monde traça um perfil de Sergio Moro, apontado como ”o juiz anticorrupção que faz o Brasil tremer”.