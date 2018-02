Lava Jato aponta R$ 1 milhão de concessionária a Tacla Duran

Alvo da operação Integração, 48ª fase da Lava Jato, a concessionária Econorte, do Grupo Triunfo, depositou, segundo as investigações, um milhão de reais ao operador financeiro Rodrigo Tacla Duran, entre 2012 e 2014. Também é investigado o envolvimento da concessionária paranaense com o operador Adir Assad, suspeito de realizar operações financeiras ilícitas para a empresa, responsável pela concessão de rodovias federais no norte do Paraná.

Segundo a Lava Jato, os depósitos que somaram 1.005.714,50 de reais em favor de Tacla Duran foram repassados sem que fosse prestado qualquer tipo de serviço. Duran é apontado um dos principais operadores da Odebrecht, da qual era advogado — foragido, ele estaria escondido em Madri. Ele também se tornou desafeto de Sergio Moro depois que o juiz recusou-se ouvi-lo por considerá-lo “mentiroso”.

De acordo com os investigadores, ele atuava como operador financeiro para diversas empreiteiras no país, auxiliando na produção de dinheiro em espécie ou operacionalizando pagamentos de propinas no exterior por intermédio de movimentação entre contas offshores.

Em novembro de 2016, em buscas a alvos relacionados a Duran, o Ministério Público Federal ainda mencionou que outras empresas relacionadas ao Grupo Triunfo depositaram mais R$ 5 milhões a Duran e outros R$ 26 milhões para empresas de fachada de Assad. Entre as empresas que foram alvo de mandados de busca e apreensão naquela ocasião estava a Econorte.

A ação desta quinta tem como base as investigações relacionadas às atividades aos dois operadores, assim como apurações ligadas a irregularidades em concessões rodoviárias federais que foram realizadas inicialmente na Procuradoria da República em Jacarezinho, no Paraná. A apuração foi remetida à força-tarefa em Curitiba, pela conexão com os fatos da Lava Jato.

Os alvos principais da nova fase são servidores públicos e empresas investigadas por corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa e peculato, suspeitos de participar de um esquema de fraude na gestão das concessões rodoviárias federais no Estado do Paraná. As diligências ocorrem nos municípios de Londrina, Curitiba, Jataizinho, Paranavaí, Balneário Camboriú, Rio de Janeiro e São Paulo. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Tacla Duran e a Econorte ainda não se manifestou até a publicação desta notícia.

(com Estadão Conteúdo)