Laudo comprova que madrasta envenenou enteado com chumbinho

Laudo do Instituto Médico Legal (IML) constatou resíduos de chumbinho, uma espécie de raticida, no estômago de Bruno Carvalho Cabral, de 16 anos. A madrasta do adolescente, Cíntia Mariano Dias Cabral, de 49 anos, está presa acusada de ter colocado a substância no feijão e ter servido ‘rindo’ ao enteado em um almoço de família no mês passado.

No almoço que ocorreu em 15 de maio, o adolescente chegou a reclamar do gosto da comida e informar à madrasta que havia bolinhas no feijão, o que foi minimizado. “Se você não estiver aguentando pode jogar o resto fora”, orientou Cíntia.

Socorrido em um hospital, ele sobreviveu. Mas Cíntia é investigada ainda pela morte de Fernanda, 22, irmã de Bruno, também por envenenamento, em março. O corpo da jovem foi exumado para que seja realizada perícia que busca encontrar substâncias tóxicas.

“No caso de Bruno, com base no laudo e outros depoimentos, vamos pedir que a prisão temporária de 30 dias da madrasta seja transformada em preventiva”, afirmou o delegado Flávio Rodrigues, responsável pelas investigações.

A madrasta também é investigada pelas mortes de um ex-namorado e um vizinho. De acordo com o laudo de Bruno, ao qual a VEJA teve acesso, ficou comprovado haver “quatro grânulos esféricos diminutos, de tamanhos variados, de coloração variando entre azul escuro e preto”, o que “pode sugerir a ingestão de um produto comercializado clandestinamente como raticida, popularmente conhecido como chumbinho”.

Um dos filhos de Cíntia a descreveu à polícia como fria e manipuladora. Ele relatou ainda que a mãe tinha ciúmes da relação do marido Adeilson Cabral, conhecido como Maninho, com os filhos. “Cíntia é uma pessoa muito possessiva e ciumenta”, contou. Ele alegou ainda que sentiu muito a morte repentina de Fernanda.

A acusada tinha um relacionamento com Adeilson, o pai das vítimas, há quatro anos. Ela é mãe de três filhos de relacionamento anterior e tinha uma filha adotiva com o marido. A família mora em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio. Ela era conhecida ainda por integrar o programa do município do Rio para cuidar de crianças, conhecido como mãe acolhedora.

Mas para a juíza Raphaela de Almeida Silva, da 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a liberdade de Cíntia traz prejuízos ao prosseguimento das investigações. “Isso porque poderá exercer pressão sobre as testemunhas, levando em conta que os presentes na residência no momento do crime são familiares, filhos, inclusive, da suspeita”.