Lançado por Janja, nome de Anielle aumenta ruídos no PT do Rio

Já nos primeiros dias de 2024, começou a circular o nome de Anielle Franco como uma das apostas do PT para a vice de Eduardo Paes (PSD), que vai concorrer à reeleição para prefeito do Rio. Desde o ano passado, o partido tenta convencer o mandatário de que deve compor sua chapa, embora o tema não seja consenso nem mesmo entre os próprios petistas. A entrada da ministra da Igualdade Racial no jogo, sob a influência direta da primeira-dama, Rosângela Silva, no entanto, só serviu para agitar ainda mais a disputa, que não estava nem perto de um consenso.

O prefeito tende a escolher para sua vice alguém em quem confia, já que deve deixar a Prefeitura em 2026 para se candidatar a governador, se a reeleição se concretizar. Neste momento, o nome mais cotado é o do deputado Pedro Paulo (PSD). Há alguns meses, porém, o PT coloca à disposição de Paes ao menos três soluções caseiras, secretários que já ocupam pastas no governo municipal: Adilson Pires, secretário de Assistência Social, que já foi vice de Paes em mandatos anteriores; Tainá de Paula, secretária de Meio Ambiente, que tem bom trânsito político e aparece frequentemente ao lado do mandatário; e Diego Zeidan, que chefia a secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário e é filho de Washington Quaquá, um dos petistas mais influentes no estado. As sugestões são tratadas como uma espécie de “fila”, que já teve outros nomes como o de André Ceciliano, hoje secretário no Ministério das Relações Institucionais, mas que já presidiu a Assembleia do Rio.

Anielle, por sua vez, apesar de fazer parte da Esplanada de Lula, sequer é filiada hoje ao PT, o que deve acontecer nas próximas semanas. Preferida de Janja, porém, foi lançada sem qualquer aviso ou debate com a cúpula fluminense do partido, o que soou como uma “intervenção” da primeira-dama sobre o estado. “Não houve discussão partidária. Foi apenas depois de o nome já ter sido lançado que as conversas começaram a acontecer”, diz um membro da sigla no Rio. “Embarcar em uma aventura dessas é, no mínimo, irresponsável”, diz outro.

Vice-presidente nacional do PT, Quaquá é categórico ao tratar do tema. Ele defende que o partido abandone a disputa pela vice de Paes para deixar o prefeito confortável e amarrar uma aliança para as eleições majoritárias de 2026. Sobre Anielle, irmã da ex-vereadora assassinada Marielle Franco, o deputado afirma se tratar de “um quadro político e uma figura humana excepcional”, mas descarta sua escolha para a chapa do prefeito e critica o que chama de “imposição”.

“Para o PT do Rio, é muito bom que ela se filie. Pode concorrer a qualquer cargo, mas não para vice-prefeita neste momento, em que precisamos compor com o Eduardo Paes. Quem vai escolher o vice não é Brasília. É o PT do Rio. Não podemos aceitar nenhuma imposição. Pode existir, em nível nacional, uma grande estratégia. Mas se o PT entender que quer a vice, quem tem que decidir é o PT do Rio com Paes. Brasília pode muito, mas não pode tudo”, destaca.

No bate-papo dos corredores, a ministra se anima com a possibilidade de concorrer e já confirmou oficialmente que deve se filiar ao partido. A postura, neste momento, é de não retirar seu nome da briga, ao menos até que o presidente Lula tome uma posição. É ele quem terá o poder de destravar as desavenças no PT até abril, data em que as chapas serão oficializadas.