Lago artificial, palmeiras e academia: o luxuoso imóvel do líder do tráfico no Complexo de Israel

Os policiais que participavam de uma operação nesta quinta-feira, 10, na Zona Norte do Rio, encontraram um imóvel luxuoso, que é usado pelo chefe do tráfico na região do Complexo de Israel. O conjunto reúne cinco favelas nos bairros de Parada de Lucas, Vigário Geral e Cordovil, e é liderado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, alvo de centenas de investigações em curso, ligado a 61 homicídios e vários desaparecimentos. No local, os agentes se depararam com a estrutura de um ‘resort’: lago artificial com carpas e areia de praia. O criminoso, contudo, conseguiu fugir antes da chegada da corporação.

Imagens feitas durante a operação mostram o quão luxuosa é a casa, que tem pedras e palmeiras ao redor do lago, jardins, piscina e uma área coberto com churrasqueira. Em outra casa do traficante, encontraram uma academia com dezenas de aparelhos modernos, marcados com a Estrela de Davi, símbolo apropriado pelo grupo criminoso comandado por Peixão.

Conforme mostrou VEJA, ele é chefe do Terceiro Comando Puro (TCP) e lidera as favelas locais em meio a um fanatismo religioso, aliando o narcotráfico à intolerância contra outras religiões diferentes da sua. Ele é evangélico — por isso, deu à região o nome de Complexo de Israel, em alusão à bíblica Terra Prometida.

Na operação, foram apreendidas drogas e armas. A intenção, contudo, era capturar e prender o líder criminoso, o que não aconteceu. Segundo os agentes, Peixão passou a noite no local e conseguiu fugir antes da chegada da polícia. Com ficha criminal extensa, ele é procurado há anos pela corporação, que ainda não conseguiu prendê-lo.