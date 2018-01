Ladrões desistem de assaltar ônibus que transportava romeiros

Um ônibus que transportava romeiros sofreu uma tentativa de assalto na madrugada desta segunda-feira (15), na BR-369, no Paraná. Mas os criminosos desistiram da ação ao perceberem que os passageiros eram devotos que voltavam de Aparecida, em São Paulo, e seguiam em direção a Cascavel (PR) — o crime ocorreu próximo a um trevo de acesso à cidade paranaense de Mamborê.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco assaltantes abordaram o ônibus, que levava 58 passageiros, por volta das 4h e obrigaram o motorista a conduzir o veículo até uma estrada rural, onde ficou atolado. Nesse momento, os criminosos invadiram o veículo, mas acabaram desistindo de seguir com o assalto após descobrirem que os passageiros eram romeiros. Ninguém ficou ferido.

Ainda conforme a polícia, é muito provável que o alvo dos passageiros seria algum ônibus que transportasse pessoas que fossem fazer compras em Foz do Iguaçu (PR), cidade que faz fronteira com o Paraguai e Argentina. Depois que os ladrões foram embora, PRF foi acionada e se dirigiu até o local para ajudar o motorista do ônibus a retirar o veículo, que estava atolado. As vítimas foram orientadas a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Mamborê.