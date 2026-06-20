Kim Kataguiri desiste de concorrer ao governo de São Paulo em 2026

O deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) declarou que não irá disputar o governo de São Paulo nas eleições de 2026. Neste sábado, 20, o parlamentar anunciou que tentará a reeleição à Câmara no pleito em outubro.

Pelas redes sociais, Kataguiri afirmou que será parte da equipe de coordenação de campanha de Renan Santos (Missão), colega partidário e pré-candidato ao Planalto em 2026, que estava ao seu lado no momento do anúncio. O deputado, segundo ele próprio, atuará na elaboração do “Ministério da Reforma de Estado” para enxugar a máquina pública brasileira.

O anúncio de Kim Kataguiri ocorre após meses de fraco desempenho nas pesquisas eleitorais em São Paulo. No mais recente levantamento Real Time Big Data, publicado na última semana, o deputado aparece com 8% das intenções de voto, tecnicamente empatado com o ex-prefeito Paulo Serra (PSDB) — o resultado coloca o parlamentar do Missão com 25 pontos percentuais (pp) de desvantagem contra o ex-ministro Fernando Haddad (PT) e 38 pontos atrás do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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Renan Santos, por outro lado, vem surpreendendo nas pesquisas à Presidência — ao menos, entre o eleitorado de São Paulo. A mesma pesquisa Real Time Big Data indica que o ativista do Movimento Brasil Livre (que deu origem ao partido Missão) cresceu 8 pontos percentuais junto aos eleitores paulistas entre março e junho e chegou a 10% das intenções de voto no primeiro turno, sendo o único presidenciável que avançou no estado neste período.