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Kassab diz que vê com ‘otimismo’ a possibilidade de haver 2º turno para o governo do RJ

Presidente do PSD diz que viu com 'naturalidade' a primeira rejeição a pedido e que espera desfecho diferente no julgamento do mérito do caso

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 14h17
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, durante evento 'Encontro de Líderes 2026', realizado pela Comunitas
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, durante evento 'Encontro de Líderes 2026', realizado pela Comunitas (Comunitas/Divulgação)
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Kassab diz que vê com ‘otimismo’ a possibilidade de haver 2º turno para o governo do RJ Priorize VEJA no Google

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira, 13, que recebeu com “naturalidade” a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de negar o pedido de liminar que buscava garantir a realização de segundo turno na eleição para o governo do Rio de Janeiro.

Durante participação no evento Encontro de Líderes 2026, da Comunitas, o cacique afirmou que nunca teve a expectativa de que Zanin concedesse a medida liminar, por se tratar de “questão de extrema relevância”. Ele ressaltou, no entanto, que aguarda com “otimismo” a decisão sobre a análise de mérito.

Ao recorrer ao STF, o PSD alegou que a definição sobre a ocorrência de segundo turno deveria depender apenas da vontade dos eleitores, sem influência de eventos processuais. A legenda argumentou que a interpretação atual abre margem para que um candidato com registro negado permaneça na disputa, capte sufrágios e aguarde a anulação definitiva para retirar tais votos do cálculo geral.

Apesar da contestação, Zanin observou entraves de ordem processual para rejeitar a ação. Na avaliação do magistrado, o mecanismo escolhido (uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) não pode atuar como substituto de recurso ordinário ou meio para rever pronunciamentos jurisdicionais concretos já proferidos. Com esse entendimento técnico, a ação formulada foi encerrada sem que o mérito sobre a disputa fluminense entrasse em julgamento no tribunal — é justamente à posterior análise do mérito que Kassab fez menção ao comentar a decisão.

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“É uma questão de extrema relevância, ele estará definindo se haverá ou não o segundo turno num estado como o Rio de Janeiro”, afirmou Kassab ao ser questionado por jornalistas durante o evento.

Disputa no Congresso

Kassab também comentou as movimentações para as eleições às presidências da Câmara e do Senado. Na avaliação dele, a recondução do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) ao comando da Câmara já está bem encaminhada, embora tenha ressalvado que o resultado não pode ser antecipado.

“A Câmara, eu entendo que já esteja bem encaminhada a recondução do deputado Hugo Motta, apesar de que eleição é eleição”, disse. A votação está prevista para o início de fevereiro.

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No Senado, Kassab apenas ponderou a participação dos três postulantes já colocados: o atual presidente Davi Alcolumbre (União-AP), a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o senador Rogério Marinho (PL-RN). O presidente do PSD elogiou a atuação de Alcolumbre — a quem a sigla fechou apoio em 2024 —, e a quem classificou como “muito habilidoso, muito trabalhador”.

Impeachment de ministros do STF

Ao ser questionado sobre a possibilidade de o impeachment de ministros do STF se tornar uma bandeira política no Congresso, Kassab defendeu que o foco seja outro: a investigação de eventuais denúncias.

“A verdadeira bandeira não é impeachment, é investigação”, afirmou. Para o presidente do PSD, colocar o afastamento de magistrados como objetivo antecipado significa pressupor que os denunciados não terão oportunidade de apresentar suas justificativas e exercer o direito de defesa.

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Kassab considerou o termo impeachment como “forte demais” para ser adotado como bandeira política. Em sua avaliação, o princípio que deve orientar a discussão é garantir que denúncias sejam apuradas e que os envolvidos tenham a oportunidade de se defender. “O que existe é a necessidade em todo o país, em toda a democracia, de dar oportunidade para que as denúncias sejam investigadas e dar oportunidade para que o denunciado faça sua defesa”, concluiu.

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