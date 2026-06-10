🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Kassab, Caiado e Trad fazem encontro para discutir bloqueio da UE à carne brasileira

Bloco vai proibir a partir de setembro a importação dos itens por não cumprimento de regras em relação ao uso de antimicrobianos na pecuária

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 14h28 | Atualizado em 10 jun 2026, 14h31
Reunião da delegação da União Eurpeia e da EFTA,com o senador Nelsinho Trad, o presidente do PSD Gilberto Kassab e o pré-candidato a Presidência da República Ronaldo Caiado 10-06-26
Reunião da delegação da União Europeia e da EFTA com o senador Nelsinho Trad, o presidente do PSD Gilberto Kassab e o pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (Reprodução/Divulgação)
Continua após publicidade
Kassab, Caiado e Trad fazem encontro para discutir bloqueio da UE à carne brasileira Priorize VEJA no Google

O presidenciável e ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o presidente nacional do PSD Gilberto Kassab, e o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) reuniram-se nesta quarta-feira, 10, com representantes de países europeus para discutir a restrição da importação de carnes e produtos de origem animal brasileiros.

O encontro aconteceu na Delegação da União Europeia, em Brasília, e reuniu embaixadores da UE e da Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. São países que não integram a União Europeia, mas que têm mercados de alto poder de compra e forte presença no comércio internacional.

Na última semana, a UE oficializou uma decisão que vai proibir, a partir de 3 de setembro, a exportação dos itens à região após um documento publicado pelo bloco excluir o Brasil da lista de países que cumprem as regras europeias para uso de antimicrobianos na pecuária.

Siga

A medida ligou o alerta do setor produtivo porque pode atingir exportações de diversos tipos de carne — como bovina, frango e pescado — a partir das novas exigências sanitárias.

Continua após a publicidade

Presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, Trad defendeu que o tema seja tratado por meio de “diálogo técnico e diplomático”, a fim de evitar que as regras europeias funcionem como “barreiras comerciais” contra produtos brasileiros.

No encontro com os representantes de países europeus, o ex-governador Ronaldo Caiado defendeu a atual política sanitária brasileira e também pregou atenção ao setor produtivo. “Pedimos a moderação para que não tivesse o veto da exportação da nossa carne bovina, como também de peixe, de aves, ovos e mel. Isso realmente nos preocupa, já que o Brasil tem uma política sanitária extremamente eficiente”, disse.

Continua após a publicidade

Acordo Brasil-EFTA

Também nesta quarta, 10, a Câmara dos Deputados aprovou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA). O texto segue agora para análise do Senado. Do lado da EFTA, os países também precisam concluir seus processos internos de aprovação.

Os países da EFTA abrirão espaço para produtos agropecuários sul-americanos, como carnes bovina, suína e de aves, milho e farelo de soja. Em contrapartida, o Mercosul concederá acesso preferencial a produtos como queijos, chocolates e vinhos europeus.

Continua após a publicidade

Outros temas

Além da restrição aos produtos de origem animal brasileiros, a reunião na sede da representação europeia no Brasil também tratou de assuntos como mei ambiente, minerais críticos e o fortalecimento das relações econômicas entre o Brasil e a Europa.

Publicidade
TAGS:
Carne
Exportação
Gilberto Kassab
Maquiavel
Mercosul
Ronaldo Caiado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).