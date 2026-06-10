Kassab, Caiado e Trad fazem encontro para discutir bloqueio da UE à carne brasileira

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Políticos brasileiros, incluindo Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab, reuniram-se com embaixadores europeus para discutir a restrição da UE à importação de produtos de origem animal do Brasil, que entra em vigor em setembro. O grupo defendeu o diálogo e a eficiência sanitária brasileira, enquanto a Câmara aprovou acordo Mercosul-EFTA.

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O presidenciável e ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o presidente nacional do PSD Gilberto Kassab, e o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) reuniram-se nesta quarta-feira, 10, com representantes de países europeus para discutir a restrição da importação de carnes e produtos de origem animal brasileiros.

O encontro aconteceu na Delegação da União Europeia, em Brasília, e reuniu embaixadores da UE e da Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. São países que não integram a União Europeia, mas que têm mercados de alto poder de compra e forte presença no comércio internacional.

Na última semana, a UE oficializou uma decisão que vai proibir, a partir de 3 de setembro, a exportação dos itens à região após um documento publicado pelo bloco excluir o Brasil da lista de países que cumprem as regras europeias para uso de antimicrobianos na pecuária.

A medida ligou o alerta do setor produtivo porque pode atingir exportações de diversos tipos de carne — como bovina, frango e pescado — a partir das novas exigências sanitárias.

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Presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, Trad defendeu que o tema seja tratado por meio de “diálogo técnico e diplomático”, a fim de evitar que as regras europeias funcionem como “barreiras comerciais” contra produtos brasileiros.

No encontro com os representantes de países europeus, o ex-governador Ronaldo Caiado defendeu a atual política sanitária brasileira e também pregou atenção ao setor produtivo. “Pedimos a moderação para que não tivesse o veto da exportação da nossa carne bovina, como também de peixe, de aves, ovos e mel. Isso realmente nos preocupa, já que o Brasil tem uma política sanitária extremamente eficiente”, disse.

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Acordo Brasil-EFTA

Também nesta quarta, 10, a Câmara dos Deputados aprovou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA). O texto segue agora para análise do Senado. Do lado da EFTA, os países também precisam concluir seus processos internos de aprovação.

Os países da EFTA abrirão espaço para produtos agropecuários sul-americanos, como carnes bovina, suína e de aves, milho e farelo de soja. Em contrapartida, o Mercosul concederá acesso preferencial a produtos como queijos, chocolates e vinhos europeus.

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Outros temas

Além da restrição aos produtos de origem animal brasileiros, a reunião na sede da representação europeia no Brasil também tratou de assuntos como mei ambiente, minerais críticos e o fortalecimento das relações econômicas entre o Brasil e a Europa.