A Justiça do Rio recebeu a denúncia do Ministério Público estadual e decretou a prisão preventiva de onze criminosos ligados ao Comando Vermelho acusados de envolvimento na morte do policial civil Rodrigo Velloso Cabral na Operação Contenção, deflagrada em outubro de 2025 nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte. Sete dos denunciados já estão presos, e quatro são considerados foragidos.

Entre os foragidos estão Edgar Alves de Andrade, o Doca, Carlos da Costa Neves, o Gardenal, e Pedro Paulo Guedes, conhecido como Pedro Bala, apontados como lideranças da facção. Segundo a denúncia, os três ordenaram a morte de policiais civis e militares envolvidos na Operação Contenção, a mais letal da história do estado.

Os promotores afirmam que outros denunciados entraram em confronto com os agentes. De acordo com o Ministério Público, o grupo armou uma emboscada a partir de uma estrutura de pedras semelhante a um bunker na Vacaria, uma área de mata no Complexo da Penha. Um deles, que também está foragido, publicou em uma rede social que havia atirado no pescoço de um agente.

Os outros sete acusados de participar do tiroteio foram presos em flagrante por policiais militares na área, após intensa troca de tiros. Na região, foram apreendidos sete fuzis e uma pistola. Segundo o Ministério Público, todas as armas estavam em condições de funcionamento e apresentavam sinais de uso recente. Ao todo, as forças de segurança apreenderam 93 fuzis na operação.

Continua após a publicidade

A denúncia, apresentada pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Rio, foi recebida pela 2.ª Vara Criminal da Capital. Os onze respondem por homicídio qualificado. A acusação sustenta que o crime foi cometido por motivo torpe, mediante emboscada, com recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução e a impunidade de outros crimes. A denúncia também aponta o emprego de arma de fogo de uso restrito e o fato de o policial ter sido morto no exercício da função.