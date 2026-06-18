Justiça recebe denúncia e Deolane vira ré sob acusação de lavagem de dinheiro para o PCC

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Marcola, Deolane Bezerra e outros cinco foram denunciados pelo MP-SP e agora são réus por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. A 3ª Vara de Presidente Venceslau acatou a denúncia, e o processo avança com ordens de citação e perícias. As defesas negam as acusações.

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A 3ª Vara de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, recebeu a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) sob lavagem de dinheiro e ocultação de bens para tornar réus Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, Deolane Bezerra Santos, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Junior, Paloma Sanches Herbas Camacho e Leandro Alexsander Ribeiro Herbas Camacho e Everton Souza. As defesas dos acusados, até o momento, manifestaram-se pela inocência e fragilidade das acusações contra os envolvidos.

“Determino: a citação pessoal dos denunciados presos – Alejandro Juvenal Herbas Camacho Junior, Marco Willians Herbas Camacho (Penitenciária Federal de Brasília), Everton de Sousa (CDP de Caiuá) e Deolane Bezerra Santos (Penitenciária Feminina de Tupi Paulista) – para apresentação de resposta escrita à acusação, no prazo de 10 dias (…) a citação por edital dos denunciados foragidos Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho e Paloma Sanches Herbas Camacho, com prazo de 15 dias. Sem prejuízo, para extirpar qualquer alegação futura de nulidade, determino a expedição de mandado de citação pessoal dos acusados nos endereços constantes”, diz trecho da decisão publicada na quarta-feira, 17. A Justiça paulista também determinou “a cobrança urgente das análises e perícias realizadas nos bens apreendidos, notadamente os laudos dos aparelhos celulares” e o desmembramento dos autos em relação a um dos investigados com formação de novo inquérito.

A influenciadora digital Deolane foi presa em maio durante uma operação da Polícia Civil de São Paulo que mirou um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC, principal organização criminosa do país. Segundo um dos delegados que conduziu a investigação, ela faria parte de um “oceano de lavagem de dinheiro”, que foi descoberto por causa de pedaços de papel jogados no esgoto da Penitenciária II Mauricio Henrique Guimarães Pereira, que fica em Presidente Venceslau, no oeste do estado.

O pontapé das investigações foram esse episódio, que aconteceu em 2019. Durante uma vistoria às celas da prisão, os agentes penitenciários perceberam que dois detentos jogaram algo pelo vaso sanitário. O filtro colocado no esgoto encontrou pedaços de papel rasgado que, juntos, faziam parte de uma carta. O documento, destinado a outros faccionados, pedia a compra de fuzis e cobrava ataques a agentes públicos que tomaram medidas contra o PCC.

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Essa carta fazia menção a uma transportadora que tinha sede ao lado da penitenciária. Os investigadores descobriram que se tratava de uma empresa de fachada, usada para lavar dinheiro vindo do crime organizado. O casal que é dono da transportadora está sendo procurado até agora pela Justiça. Depois da quebra dos sigilos bancários da empresa, foram encontrados repasses para Deolane. Segundo o delegado Edmar Caparroz, existia um “oceano de lavagem de dinheiro”. Em publicação feita por uma de suas irmãs, a influenciadora, que também é advogada, afirmou que não é e nunca foi “bandida”.