Justiça proíbe servidor do Planalto de usar redes, após postagem com fake news sobre Nossa Senhora

A Justiça Eleitoral do Distrito Federal proibiu um funcionário da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República de publicar conteúdos políticos em redes sociais. A decisão vale até o fim da disputa presidencial, seja no primeiro ou no segundo turno.

A medida foi aplicada após George Marques, coordenador-geral de Estratégia e Informação da Secom, incentivar a disseminação de um boato que relaciona o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a uma possível retirada de Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil.

A proibição vale apenas para conteúdos de natureza político-eleitoral e não alcança manifestações sobre temas alheios à disputa eleitoral e comunicações privadas.

O juiz Mário Jorge Panno de Mattos, da 1ª Zona Eleitoral do DF, considerou que havia um “risco de reiteração” da conduta.

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Por outro lado, o magistrado negou pedidos de prisão preventiva, suspensão do exercício da função pública e busca e apreensão, que haviam sido apresentados pela campanha de Flávio.

Marques republicou, no X, uma mensagem incentivando a continuidade de publicações sobre o boato, negado pela campanha de Flávio.

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“Parem de divulgar retratação. Deixem o assunto rolar. Eles fizeram isso em outras eleições e quase nos ferram. Inclusive com a ajuda de uma TV (Jovem Pan). Continuem compartilhando que Nossa Senhora foi atacada. Precisa chegar no interior do Nordeste, no interior do Norte”, dizia o texto compartilhado.

Em nota após a apresentação da queixa-crime, a Secom afirmou que “a manifestação ocorreu em caráter estritamente pessoal, por meio de perfil particular, fora do horário de expediente e com a utilização de equipamento próprio”. O órgão também classificou como “injusto e arbitrário” o pedido de prisão preventiva.