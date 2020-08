Justiça proíbe governo do Rio de fechar hospital de campanha no Maracanã

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Claudio de Mello Tavares, negou, nesta quinta-feira, 20, o pedido da Secretaria de Saúde do estado para desativar o hospital de campanha destinado ao socorro de pacientes com Covid-19 instalado no Maracanã.

Na decisão, o juiz chama atenção para o fato de o país registrar 1000 mortes por dia, um fato que classificou como “assustador” e afirmou que “não se pode alegar a imprevisibilidade das consequências da pandemia para respaldar eventual falta de compromisso dos gestores públicos com o número de leitos”. O magistrado disse ainda que nenhuma região do estado está sob bandeira verde, condição que indicaria baixo risco de contaminação, e determinou que “devem ser empreendidos todos os esforços para amenizar ou controlar tal aceleração, sem olvidar da possibilidade de recrudescimento da pandemia.”

O Governo do Estado havia ingressado com ação para tentar derrubar a liminar vigente, concedida pela Justiça, que impede o fim das operações. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que “cumprirá a decisão judicial e que o hospital de campanha do Maracanã permanecerá aberto”, mas que deve seguir com o recurso às instâncias superiores.

“No momento, estão sendo mantidos plantões com 15 profissionais por turno para atender os pacientes, o que ainda não se revelou necessário em função dos baixos índices de ocupação e por haver vagas disponíveis para atendimento de Covid-19 na rede regular de saúde”, diz a nota. Há algumas semanas, a unidade não recebe nenhum paciente.

A construção dos hospitais de campanha está no centro da Operação Placebo, que investiga irregularidades na contração de serviços e compras de equipamentos para combate de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. A instalação das unidades ficou a cargo da Organização Social Iabas – Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. O contrato previa a instalação de sete unidades, mas apenas duas foram construídas – além do Maracanã, o hospital de São Gonçalo, que foi desativado ontem, depois de funcionar por 63 dias e atender 37 pacientes com Covid-19.

A operação também investiga a participação do governador Wilson Witzel no esquema. O ex-secretário de Saúde do estado, Edmar Santos, chegou a ser preso, mas foi libertado depois de assinar um acordo de delação premiada.