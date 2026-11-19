O deputado federal André Janones (Rede) teve recurso rejeitado pela Justiça do Rio de Janeiro, que manteve condenação que o obriga a pagar indenização de R$ 30 mil a Carlos Vereza. Além da reparação financeira, o deputado terá de publicar um pedido oficial de desculpas em suas redes sociais devido a uma postagem de abril de 2025, na qual utilizou termos ofensivos contra o ator de 88 anos.

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O parlamentar compartilhou uma imagem do ator ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, a postagem associava o nome de Vereza a crimes contra menores e alegava suposto afastamento de um centro espírita no Rio de Janeiro.

A defesa de Vereza, liderada pelo advogado Gustavo de Andrade, classificou a acusação como mentira desleal e fabricada para destruir a reputação pública do ator. Com mais de 60 anos de carreira em novelas e produções culturais, o artista argumentou que a agressão verbal decorreu de divergências e polarizações políticas acentuadas desde o pleito de 2018.

A relatora do processo, a desembargadora Renata Machado Costa, rejeitou os argumentos da defesa de Janones. Em seu voto, a magistrada destacou que a publicação ultrapassou os limites da fiscalização política ou do debate de ideias, configurando ofensa direta à honra e à reputação do ator por meio de imputações criminosas infundadas.

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Apesar da decisão desfavorável na segunda instância, o deputado federal vai recorrer às instâncias superiores.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026