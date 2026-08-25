Justiça nega pedido de Lulinha para remover vídeo de Flávio que o vincula a fraudes no INSS

A Justiça de São Paulo negou um pedido do empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, para remover um vídeo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que o vinculava às fraudes no INSS.

Por outro lado, foi determinada a preservação dos dados das postagens, feitas no Instagram e no X.

A juíza Alessandra Lopes Santana de Mello considerou que os elementos apresentados pela defesa de Lulinha não permitiram apontar a “inveracidade do conteúdo”.

“Não consta dos autos prova mínima do conteúdo das investigações mencionadas na inicial, o que impede a identificação, com segurança, da verossimilhança da ilicitude alegada”, avaliou a magistrada.

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Mello concordou, no entanto, com a necessidade de preservar informações como o alcance das publicações e eventual impulsionamento.

A juíza analisou agora somente a necessidade ou não de uma decisão liminar de remoção. Ainda será avaliado o mérito do processo, inclusive um pedido de Lulinha para receber uma indenização de 10. 000 reais.

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