De acordo com o colunista Ancelmo Góis, a 47ª Vara Cível do Rio negou liminar do deputado Jair Bolsonaro pedindo que uma entrevista dada pelo também deputado Jean Wyllys ao jornal “O Povo”, de Fortaleza, fosse retirada do Youtube. Em vídeo, Wyllys chama Bolsonaro de fascista e homofóbico.