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Brasil

Justiça mantém condenação de mãe que deixou bebê sozinha para ir beber em bar

Após perder guarda da criança, mulher ameaçou funcionária do Conselho Tutelar

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 11h59
Crime ocorreu por nove meses
Crime ocorreu por nove meses  (Renato S. Cerqueira/Futura Press)
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Justiça mantém condenação de mãe que deixou bebê sozinha para ir beber em bar Priorize VEJA no Google

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação de uma mulher por abandono de incapaz depois de ela deixar a filha, de 16 dias, sozinha em casa para ir em um bar de Sertãozinho, interior paulista, “quando deveria estar sob sua guarda e vigilância,  expondo-a a risco concreto em razão da incapacidade de defesa decorrente”, registrou o desembargador João Augusto Garcia.

“Constatou-se que a imputada, após comparecer a um bar situado nas proximidades de sua moradia, ingeriu bebida alcoólica por longo período, chegando a cair ao solo com a criança nos braços, sem causar-lhe lesões. Em seguida, retornou à residência, deixou a filha e voltou ao estabelecimento para continuar a ingestão de álcool”, diz trecho do acórdão. A mulher foi condenada a 3 anos e um mês de prisão no regime inicial semiaberto.

De acordo com os autos, agentes da Guarda Civil Municipal, acionados ao local, verificaram que a acusada se encontrava embriagada. Na casa da mulher, encontraram a bebê sozinha, deitada na cama. O Conselho Tutelar foi chamado e providenciou o acolhimento da criança na entidade assistencial “Abrigo Nosso Lar”. A denunciada foi presa em flagrante. Segundo depoimentos à Justiça, a mulher já perdeu a guarda de outros dois filhos. Segundo relatos, a mãe da bebê enviou áudios ameaçando uma funcionária do Conselho Tutelar dizendo que vai “estraçalhar” se a criança não for devolvida. Hoje, a criança está sob cuidados de um tio.

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“A ré, na fase inquisitiva, exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Em juízo, embora regularmente citada e intimada, deixou de comparecer para interrogatório e de apresentar sua versão dos fatos, incidindo os efeitos da revelia. Tal circunstância, sem implicar presunção de culpa, evidencia desinteresse em colaborar com a instrução processual, devendo ser apreciada em conjunto com o acervo probatório produzido nos autos”, registrou o desembargador.

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Ao votar para manter a condenação, o magistrado citou ainda que “o quadro probatório contém elementos de convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do crime imputado na denúncia”.

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TAGS:
abandono
Crime
Maquiavel
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