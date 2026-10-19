Justiça manda usuário do X apagar notícia falsa propagada por Janones

A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro determinou que um usuário do X apague uma publicação que atribuiu ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) a intenção de retirar Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil, caso seja eleito presidente.

Na postagem, Rômulo Dias compartilhou um vídeo do deputado federal André Janones (Rede-MG). “O Janones desenhou por que Nossa Senhora Aparecida não será mais a padroeira do Brasil se Flávio Bolsonaro for eleito”, escreveu.

Dias terá que remover o post em até 42h, sob pena de multa diária de 3. 000 reais, e está proibido de fazer novas publicações do conteúdo, com risco de punição de 30. 000 reais.

A juíza eleitoral Christianne Maria Ferrari, da 65ª zona eleitoral de Petrópolis, considerou que a publicação está dentro do que foi proibido pelo TSE sobre a discussão envolvendo Nossa Senhora Aparecida.

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O tribunal decidiu pela derrubada dos conteúdos que afirmam que Flávio “propôs, articulou, apoiou, está comprometido com ou pretende promover a retirada de Nossa Senhora Aparecida da condição ou do título de Padroeira do Brasil”.

A decisão não alcança “crítica, opiniões, sátiras e manifestações políticas que não reproduzam a premissa factual ora considerada desprovida de suporte”.