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Brasil

Justiça manda usuário do X apagar notícia falsa propagada por Janones

Postagem reproduzia boato de que Flávio Bolsonaro pretende retirar Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 18h18
Homem branco de barba e cabelo escuro, vestindo terno azul-marinho, camisa branca e gravata escura, falando em um microfone e gesticulando com as mãos, com o polegar direito para cima. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e painéis verticais brancos e escuros
O deputado federal André Janones  (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro determinou que um usuário do X apague uma publicação que atribuiu ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) a intenção de retirar Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil, caso seja eleito presidente.

Na postagem, Rômulo Dias compartilhou um vídeo do deputado federal André Janones (Rede-MG). “O Janones desenhou por que Nossa Senhora Aparecida não será mais a padroeira do Brasil se Flávio Bolsonaro for eleito”, escreveu.

Dias terá que remover o post em até 42h, sob pena de multa diária de 3. 000 reais, e está proibido de fazer novas publicações do conteúdo, com risco de punição de 30. 000 reais.

A juíza eleitoral Christianne Maria Ferrari, da 65ª zona eleitoral de Petrópolis, considerou que a publicação está dentro do que foi proibido pelo TSE sobre a discussão envolvendo Nossa Senhora Aparecida.

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O tribunal decidiu pela derrubada dos conteúdos que afirmam que Flávio “propôs, articulou, apoiou, está comprometido com ou pretende promover a retirada de Nossa Senhora Aparecida da condição ou do título de Padroeira do Brasil”.

A decisão não alcança “crítica, opiniões, sátiras e manifestações políticas que não reproduzam a premissa factual ora considerada desprovida de suporte”.

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