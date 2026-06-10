Justiça manda excluir publicação que relacionava Jair Renan Bolsonaro a ‘família de criminosos’

A Justiça de Santa Catarina determinou a exclusão de uma postagem que relacionava o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL) a uma “família de criminosos”.

A decisão atendeu a um pedido de Jair Renan, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A publicação que terá que ser removida fazia menção ao processo, já arquivado, no qual o vereador foi investigado por suspeita de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.

Para o juiz Rodrigo Coelho Rodrigues, da 4ª Vara Cível de Balneário Camboriú, “a publicação extrapola a mera divulgação de acontecimentos de interesse público”.

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“É que o conteúdo não se limita a noticiar a existência de investigações ou acusações, mas apresenta como fatos consumados a criação de identidade fictícia, a falsificação de documentos, a obtenção fraudulenta de empréstimos bancários e a atuação de associação criminosa, valendo-se de expressões como ‘golpe estruturado’ e ‘família de criminosos’, sem qualquer ressalva quanto aos desdobramentos judiciais”, avaliou.

Entretanto, o magistrado rejeitou o pedido de exclusão de outras duas postagens, por entender que seu conteúdo não extrapolou os fatos da investigação.