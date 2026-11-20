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A Justiça decretou a prisão preventiva do advogado Vander Gaeta, acusado de agredir e manter a atriz Camila Jeronymo em cárcere privado por sete horas em São Paulo. Ela relatou agressões e transferências forçadas via Pix, enquanto o acusado nega. Confira os desdobramentos do caso.

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A Justiça decretou a prisão preventiva do advogado Vander Gaeta, de 47 anos, na quinta-feira, 19, depois de ele ser preso em flagrante acusado de manter a atriz Camila Jeronymo, de 36 anos, em cárcere privado no apartamento dela na zona sul de São Paulo. Segundo a legislação brasileira, a preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal quando o crime sob suspeita envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.

Gaeta foi preso em flagrante na quarta-feira, 18, depois que Camila conseguiu enviar uma mensagem para uma amiga e relatar o episódio de violência. Policiais militares foram ao local, na avenida Santo Amaro, e encontraram a atriz assustada e com hematomas. Os policiais então realizaram a prisão e encaminharam Gaeta para a 3ª Delegacia da Mulher (DDM). Em depoimento, Gaeta negou qualquer tipo de agressão ou ameaça. Segundo ele, a atriz estava em surto e ele tentou contê-la. O espaço está aberto para manifestação da defesa.

O advogado, que também é lutador de jiu-jítsu, foi acusado em registro de boletim de ocorrência de obrigar a atriz a realizar transferências bancárias por meio de Pix. De acordo com o portal G1, a atriz relatou à Polícia Civil ter sofrido tortura por ao menos sete horas. “Fiquei muito machucada e em momento achei que ia morrer”, afirmou. Ela também afirmou ter sofrido golpes de “mata-leão”.

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A prisão preventiva deve, segundo o Código de Processo Penal (CPP), ser analisada a cada 90 dias para saber se há ou não necessidade de relaxamento da determinação. Nas redes sociais, a atriz compartilhou manifestações de apoio de amigos. Uma delas foi feita pelo atleta e professor de jiu-jítsu brasileiro nos EUA Vinicius Lino.

“No Brasil, um advogado e praticante de jiu-jítsu também… cárcere privado e agressão contra mulher. E a mulher é minha amiga Camila, lá de Santos. Então, força para ela. Realmente não sei onde esse mundo vai parar, porque, nós no jiu-jítsu somos pessoas sérias, somos totalmente contra agressão de mulher. É inadmissível”, relatou pelo seu perfil no Instagram.