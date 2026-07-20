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Justiça Eleitoral barra personagem criada por IA

TRE de Alagoas mandou remover post com 'vovó do sertão' que defendia voto em JHC; caso semelhante está no TSE

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 11h22 | Atualizado em 20 jul 2026, 12h01
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Abdias Pinheiro/TSE)
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A Justiça Eleitoral de Alagoas determinou a remoção de uma publicação que utilizava uma personagem fictícia, criada por inteligência artificial (IA), para pedir votos ao ex-prefeito de Maceió JHC (PSDB).

Um caso semelhante está sob análise do TSE: o do perfil da “Dona Maria”, que fazia ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em Alagoas, a personagem foi apresentada como “vovó do sertão”.

Para o desembargador Rosmar Alencar, a prática configura um deep fake, conteúdo criado por IA que é proibido pela Justiça Eleitoral.

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“A criação digital da personagem ‘vovó do sertão’, dotada de traços regionais estereotipados e voz sintetizada, foi utilizada com o propósito claro de angariar simpatia popular e favorecer a pré-candidatura do representado João Henrique Holanda Caldas. A simulação de um depoimento familiar e doméstico com o intuito de influenciar o eleitorado amolda-se perfeitamente ao conceito de deep fake vedado pela norma eleitoral”, avaliou.

A decisão foi tomada a pedido do MDB, partido do governador Paulo Dantas e do pré-candidato Renan Filho.

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JHC também era alvo da ação, mas foi excluído porque não foi constatado seu envolvimento com a publicação, feita por um perfil não oficial.

O responsável pela postagem admitiu a autoria, mas afirmou que se tratava de sátira e humor político e que havia a indicação de uso de IA.

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