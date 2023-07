Justiça do Rio arquiva processo contra Wassef

A Justiça do Rio de Janeiro arquivou processo contra o advogado Frederick Wassef. A investigação é originária da Operação Esquema S e foi baseada, em grande parte, na delação premiada do ex-presidente da Fecomérico Orlando Diniz. Wassef é advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão sustenta que houve um convencimento de que a delação de Diniz foi induzida por procuradores encarregados da Lava Jato no Rio.

A operação investigou indícios de um esquema formado por escritórios de advocacia que teria recebido 151 milhões de reais do Sistema S no Estado. Na época foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia no Rio, São Paulo e outras quatro capitais. Em agosto de 2021, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o juiz federal Marcelo Bretas era incompetente para processar o caso e determinou que fosse encaminhado à Justiça estadual do Rio. A informação só foi divulgada hoje.

Em nota, o advogado disse: “Nunca recebi um único real da Fecomércio RJ, nunca assinei contrato com eles, nunca trabalhei para eles. Não tenho nada a ver com aquela investigação e fui vítima de mentiras, fake news, armação, ardil e várias ilegalidades e arbitrariedades cometidas também por parte de autoridades públicas. Tudo isso porque sou o advogado de Jair Bolsonaro e defendo o Brasil da direita. O juiz do caso, Dr. Marcelo Bretas, foi punido e afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, e os promotores do Ministério Público Federal/RJ estão sendo todos processados pelo Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. Este é o mesmo caso que também cometeu injustiças e ilegalidades contra o Dr. Zanin, hoje ministro do STF”.

