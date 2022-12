Justiça do DF mantém prisão de bolsonarista que armou bomba no DF

A Justiça do Distrito Federal converteu em preventiva a prisão em flagrante do empresário George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos. Ele passou por audiência de custódia neste domingo, 25. O homem foi detido no sábado, 24, suspeito de ter montado um artefato explosivo em um caminhão na região do Aeroporto de Brasília. Ele confessou o caso.

Segundo os investigadores, a tentativa de explosão teve ‘motivação ideológica’. Segundo a Polícia Civil, George viajou do Pará ao Distrito Federal para participar de atos bolsonaristas no quartel-general do Exército. Ele ficará preso por tempo indeterminado, autuado por posse e porte ilegal de arma de fogo, munição e artefatos explosivos, e por crime contra o Estado Democrático de Direito.

A juíza Acácia Regina Soares de Sá, na decisão que mantém a prisão, afirma que os fatos “caracterizam a situação de acentuado risco à incolumidade pública”.