Justiça determina extinção de cinco secretarias no estado do Rio

Na noite da última terça-feira, 10, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu prazo de seis meses para que o governo do estado corte cinco secretarias criadas por decretos estaduais. As secretarias foram criadas através de decretos estaduais.

Os desembargadores acompanharam, por maioria, o voto da relatora, a desembargadora Gizelda Leitão Teixeira. Na prática, a decisão pede a extinção das .secretarias de estado de Governo, Envelhecimento Saudável, Vitimados, Gabinete do Governador e Defesa do Consumidor.