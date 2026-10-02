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Brasil

Justiça derruba site usado por Paes para atacar Ruas a pedido da campanha do bolsonarista

O domínio encontra-se hospedado nos Estados Unidos - algo que a legislação eleitoral não permite

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 15h32 | Atualizado em 2 out 2026, 15h52
Montagem com dois homens: à esquerda, um homem de meia-idade, óculos, camisa bege, falando ao microfone; à direita, um homem de cabelo raspado, terno azul e gravata, com expressão séria, olhando para frente
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) lideram votação no Rio (Tania Rego/Agência Brasil/Alex Ramos/Alerj/Divulgação)
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Justiça derruba site usado por Paes para atacar Ruas a pedido da campanha do bolsonarista Priorize VEJA no Google

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) determinou a suspensão do site https://www.ruasdeverdade.com, nesta sexta-feira. O endereço vinha sendo usado pela campanha de Eduardo Paes (PSD) contra Douglas Ruas (PL), ambos candidatos ao governo do Rio. O site era usado para difamar a trajetória pública do bolsonarista.

A Justiça eleitoral do Rio entendeu que “o domínio não constitui veículo jornalístico ou espaço destinado ao debate plural de ideias” e poderia causar” perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)”.

Há ainda outro elemento citado na decisão. O domínio encontra-se hospedado nos Estados Unidos – algo que a legislação eleitoral não permite, já que delimita:

“A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: I – em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País”.

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Eduardo Paes e alguns dos seus aliados usaram o site para atacar Ruas. O endereço foi mencionado pelo ex-prefeito da capital fluminense durante o debate da TV Globo, em meio às acusações que fazia contra o candidato bolsonarista. A esposa do deputado Pedro Paulo (PSD), que é candidato ao Senado na chapa de Paes, Tati Infante, também citou o site em uma publicação no seu instagram. Daniel Soranz, ex-secretário de Saúde de Paes, também compartilhou o domínio.

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