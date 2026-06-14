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Justiça decreta prisão preventiva de trio após morte de jovem em salto de rope jump

Após falha na checagem de segurança, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21, caiu de uma ponte de 40 metros de altura

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 15h52
Mulher jovem de cabelos escuros e blusa preta, sorrindo para a câmera, ao lado de quatro homens em roupas esportivas azuis, segurando uma pessoa deitada para um salto de bungee jump, com paisagem verde ao fundo
Cena chocante: Maria Eduarda foi lançada sem cordas em salto de rope jump (Redes Sociais/Reprodução)
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A Justiça decidiu manter presos os três homens detidos após a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante um salto de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada neste domingo, 14, o que significa que os suspeitos permanecerão detidos por tempo indeterminado enquanto as investigações prosseguem. Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32, Vitor de Freitas Gonçalves, 27, e Maicon Fernandes Cintra, 42, são investigados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar a morte.

Maria Eduarda morreu na manhã de sábado, 13, após ser lançada de uma plataforma de cerca de 40 metros de altura sem estar conectada ao sistema de segurança. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a jovem sendo conduzida até a borda da estrutura e impulsionada para o salto. Logo após a queda, pessoas presentes percebem a ausência da corda e gritam em desespero. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.

De acordo com a Polícia Civil, a corda que deveria amortecer a queda permaneceu enrolada na plataforma e não foi presa ao equipamento da vítima. Testemunhas relataram que os responsáveis pela atividade deixaram de realizar a checagem final de segurança antes do salto. Em depoimento, os três instrutores afirmaram não saber explicar como ocorreu a falha. A defesa deles sustenta que o caso foi uma fatalidade e destaca que os envolvidos tinham experiência na prática esportiva e não possuíam histórico de incidentes semelhantes.

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