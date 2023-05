Justiça decide que retirada de pedágio feita por Crivella foi legal

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu por unanimidade na segunda instância que a ação do ex-prefeito e deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos) de remover um pedágio da Linha Amarela, uma das principais vias expressas do estado, foi legal. A decisão da Justiça considerou que a danificação dos bens não afetariam o interesse público e que é direito do responsável por uma concessão que ele altere unilateralmente os termos do contrato.

“Criminalizar uma ação política ou o exercício de uma faculdade prevista em lei esbarra nos limites democráticos”, escreveu o desembargador Rubens Roberto Rebello Casara na decisão.

A ação penal que corria no TJRJ denunciava o bispo da Igreja Universal por abuso de autoridade depois que o político, em 2019, denunciou irregularidades no contrato da concessionária Lamsa e mandou suspender a cobrança de taxas na via, derrubando o pedágio com escavadeiras.

O pedágio voltou funcionar em 2021 sob comando da concessionária depois de acordo feito em audiência de conciliação com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o atual prefeito da capital do Rio de Janeiro Eduardo Paes.