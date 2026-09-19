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Brasil

Justiça de SP mantém prisão de Milton Leite, presidente estadual do União Brasil

Ex-vereador recebeu atendimento médico após pico de pressão alta minutos antes da audiência de custódia, segundo advogados

Por Lucas Almeida 19 set 2026, 16h46
O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil)
Milton Leite (Richard Lourenço/Rede Câmara/Divulgação)
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A Justiça de São Paulo optou por manter a prisão do ex-presidente da Câmara de São Paulo e presidente estadual do União Brasil, Milton Leite, após audiência de custódia neste sábado, 19. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) justificou a decisão afirmando que não houve irregularidades no cumprimento da prisão.

Minutos antes da audiência, o ex-vereador teve um pico de pressão alta e recebeu atendimento médico no próprio fórum, de acordo os advogados de Leite. Ele se apresentou na delegacia de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, na tarde de sexta-feira, 18, em cumprimento ao mandato de prisão no âmbito da operação Vectura Corrupta, que investiga relações de empresas de transporte público em São Paulo com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Entenda a operação Vectura Corrupta

De acordo com o MP-SP, além do ex-presidente da Câmara de São Paulo, um ex-servidor da prefeitura, que atuava na SPTrans, um candidato a deputado estadual e três advogados foram alvos dos mandados de prisão. As diligências ocorreram na capital,  Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, Diadema, Santos, Praia Grande e Cubatão.

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A ordem de prisão contra Milton Leite ocorreu depois de uma operação deflagrada na manhã de quinta-feira, 17, que mirou o político em investigação sobre possíveis vínculos entre empresas de transporte coletivo e a facção criminosa. Ele havia dito que se entregaria em até 24 horas, o que não ocorreu.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Operação Vectura Corrupta (“transporte corrupto”, em latim) é um desdobramento de outra força-tarefa, a Dercúrio, de 2024, que investiga a atuação do crime organizado no sistema de transporte paulistano. Na época, a suspeita era de que as companhias eram usadas para lavar dinheiro e depois articulavam candidaturas de políticos que pudessem ajudar o grupo criminoso. A Transwolff, uma das empresas que atuava na capital e região metropolitana, foi alvo de uma intervenção pela prefeitura por conta das investigações.

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