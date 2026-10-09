Justiça condena Lírio Parisotto a indenizar Luiza Brunet por agressão; saiba valor

A Justiça de São Paulo condenou o empresário Lírio Parisotto a pagar R$ 150 mil por danos morais a Luiza Brunet pelas agressões cometidas em maio de 2016, em Nova York. A coluna GENTE soube com exclusividade que a sentença, proferida nesta quinta-feira, 8, reconhece a gravidade da violência e rejeita o argumento de que a exposição pública da modelo, ao atuar na defesa dos direitos das mulheres, poderia reduzir seu direito à reparação.

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A decisão é do juiz Renan Teruo Suzuki Kito, da 36ª Vara Cível da capital paulista. O valor terá acréscimo de juros contados desde a agressão e atualização conforme os critérios estabelecidos na sentença. Ainda cabe recurso.

O processo não discutia novamente a responsabilidade criminal de Parisotto. Segundo o magistrado, a condenação penal pelas agressões tornou-se definitiva em fevereiro de 2021. Nesta ação, a Justiça analisou o valor da reparação e os prejuízos materiais alegados por Luiza.

Ao fixar a indenização, o juiz considerou as quatro costelas fraturadas, o sofrimento físico e psicológico da modelo, a repercussão pública do episódio e a elevada capacidade financeira do empresário. A sentença também registra que Luiza precisou retornar ao Brasil em um voo internacional sob dores e usando analgésicos.

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Um dos pontos centrais da decisão é a rejeição da tese da defesa de que a própria modelo teria promovido sua exposição ao se engajar no combate à violência contra a mulher. Para o juiz, essa atuação representa um exercício legítimo de cidadania e uma forma de ressignificar o trauma.

“A atuação pública da ofendida em prol da conscientização dos direitos das mulheres não desnatura a violência sofrida”, escreveu o magistrado. A sentença afirma que o ativismo não pode ser interpretado como renúncia à indenização nem como proteção ao agressor.

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Perdas profissionais sem indenização

Luiza também buscava reparação pelo impacto que atribuiu à violência sobre sua carreira. No processo, relatou o encerramento de contratos publicitários, a perda de uma campanha de joalheria e a interrupção de um projeto de filme sobre sua vida.

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Um cálculo apresentado pela perícia apontou diferença média de aproximadamente R$ 203,7 mil mensais entre os rendimentos dos períodos de 2012 a 2016 e de 2017 a 2023. O juiz ressaltou, porém, que a comparação não comprova que a queda tenha sido causada pela agressão.

Segundo a sentença, faltaram contratos, documentos de rescisão e outros registros que permitissem demonstrar os prejuízos e sua ligação direta com o crime. Os depoimentos indicaram que a redução de trabalhos havia começado antes de maio de 2016, durante o relacionamento.

Por isso, o magistrado não fixou indenização por danos materiais ou pelos ganhos que a modelo afirmou ter deixado de receber. Essa conclusão não altera o reconhecimento da violência nem a condenação ao pagamento dos danos morais.

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As alegações de uma campanha de difamação nas redes sociais também não foram julgadas como parte da reparação nesta ação. O juiz entendeu que eventuais ataques posteriores constituem fatos distintos, a serem discutidos em processo próprio.

Com o acolhimento parcial dos pedidos, a sentença determinou a divisão das custas e despesas processuais entre as partes e fixou honorários para os advogados de ambos os lados.

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