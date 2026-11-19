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A Justiça de São Paulo condenou 14 réus por integrar organização criminosa que vendia ilegalmente calçadas e boxes na Feira da Madrugada, no Brás. Comerciantes sofriam ameaças e extorsão de grupos que agiam como donos das ruas. Entenda os detalhes da sentença e do esquema investigado.

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O juiz da 1ª Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores, Antonio Carlos Martins, condenou, nesta quarta-feira, 18, 14 réus acusados de participação em um esquema criminoso de venda ilegal de espaço público na região comercial do Brás, na capital paulista. As penas variam entre 3 anos e 5 anos de prisão por constituição de organização criminosa (art. 2, caput da lei nº 12.850/2013). O espaço está aberto para manifestação das defesas.

Para o magistrado, “a materialidade do crime de integração de organização criminosa restou comprovada pelos relatórios de investigação e de extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, pelas mensagens, fotografias, vídeos, planilhas e demais documentos neles localizados, pelos elementos arrecadados no cumprimento das medidas de busca e apreensão, bem como pela prova oral coligida em juízo. Outrossim, a autoria é inconteste e aponta para os acusados”, afirmou em trecho da sentença de 155 páginas.

De acordo com a sentença, uma investigação policial conduzida pela equipe do delegado Marcel Oliveira Madruga de Souza foi iniciada após diversas denúncias de ocorrências na Feira da Madrugada envolvendo extorsões e venda de espaços públicos. “Assumiu a investigação e deflagrou a denominada Operação Hades, ocasião em que teriam sido identificadas organizações ou ramificações de organização criminosa. Várias ruas nas quais funcionava a Feira da Madrugada possuíam pessoas que se consideravam ‘donas das ruas'”, relata o documento.

“Essas pessoas cobravam pela venda e pela locação de espaços públicos, especificamente calçadas utilizadas pelos comerciantes para a venda de seus produtos. Quando alguém não efetuava o pagamento ou pretendia ingressar no local para comercializar seus produtos, era submetido a extorsão mediante violência ou ameaça para que pagasse”, revelou o relatório policial citado na sentença. Caso os pagamentos não fossem realizados, segundo a investigação, os comerciantes eram retirados à força.

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Ainda segundo a sentença, há citação de que um esquema de venda ilegal de boxes dentro do Shopping Feira da Madrugada ocorria. De acordo com documento, um dos condenados vendia ilegalmente os espaços e quando os titulares legais chegavam para administrar o espaço encontravam terceiros desconhecidos no local. A decisão é de primeira instância e cabe recurso junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).