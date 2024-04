Justiça brasileira concede vitória a arquiteta portuguesa

A renomada arquiteta portuguesa Monica Penaguião, dona da loja de design Poeira, que já teve filial no Rio de Janeiro, foi absolvida das acusações que sofreu do advogado carioca Bruno Calfat. Ele a acusou da prática dos crimes de estelionato e apropriação indébita. O caso ganhou repercussão na imprensa por conta do trabalho de Monica no eixo Rio-São Paulo.

A justiça brasileira ratificou a lisura e a honestidade de Monica nas transações entabuladas com o cliente. A causa foi vencida pelo advogado Arthur Bruno Fischer, do escritório Arthur Lavigne Advogados.