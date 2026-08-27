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Justiça arrombou imóvel onde vivia viúva de Erasmo Carlos em busca de espólio

Exclusivo: Diligência em apartamento de São Conrado, no Rio, durou três horas

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 27 ago 2026, 07h09
Mulher de cabelos escuros sorrindo, abraça um homem idoso de cabelos brancos e camisa azul, que sorri levemente para a câmera
Viúva de Erasmo Carlos há quase quatro anos, Fernanda Esteves desabafa nas redes sociais -  (Reprodução/Instagram)
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Justiça arrombou imóvel onde vivia viúva de Erasmo Carlos em busca de espólio Priorizar nos meus resultados Google

Segue o drama da disputa pelo patrimônio deixado por Erasmo Carlos. Em outubro de 2024, oficiais de Justiça entraram com o auxílio de um chaveiro em um imóvel de São Conrado, na Zona Sul do Rio, para cumprir uma ordem de busca e apreensão de bens ligados ao espólio do cantor. A justiça deu autorização para uso de força policial e arrombamento.

A coluna GENTE teve acesso com exclusividade aos detalhes da ação. O mandado foi requerido pelos filhos de Erasmo, Leonardo Esteves e Gil Esteves, contra Fernanda Esteves, viúva do Tremendão. A ordem determinava que os objetos encontrados fossem entregues a Leonardo, apontado no documento como o novo inventariante depois da desistência da função por Fernanda, que havia sido nomeada após o falecimento do cantor.

Entre os ítens desaparecidos até o momento, estão os troféus Grammy de melhor álbum de 2014 e 2018; além de uma guitarra dos anos 1960 com assinatura de grandes nomes da MPB, cadernos de memórias e composições do artista e uma máquina de costura antiga que pertenceu à mãe de Erasmo, pelo qual ele tinha profundo apego. Até o momento, os objetos desaparecidos não foram encontrados e anexados ao espolio do cantor.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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