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‘Juntos em tudo. Muito obrigado por tudo’, diz Vorcaro a Moraes em mensagens da PF

Mensagens foram enviadas pela PF ao ministro André Mendonça no Supremo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 13h50 | Atualizado em 1 set 2026, 14h04
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Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes (DivulgaçãoTon Molina/STF)
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‘Juntos em tudo. Muito obrigado por tudo’, diz Vorcaro a Moraes em mensagens da PF Priorizar nos meus resultados Google

O relatório da Polícia Federal sobre as relações de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro mostra que o banqueiro usava o bloco de notas do celular para escrever mensagens ao ministro do STF.

As mensagens mostram uma relação de proximidade entre o ministro e o banqueiro. Vorcaro compartilha planos e fala de investigações que estão em curso contra ele e questiona Moraes se teria novidades sobre os casos. “Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”, escreveu Vorcaro. “Como estamos aí. Conseguiu bloquear a maldade?”, disse o banqueiro.

Não há como saber a resposta de Moraes, mas numa dessas conversas Vorcaro respondeu ao ministro do STF com juras de união. “Juntos em tudo. Muito obrigado por tudo”, disse o banqueiro ao ministro.

Em outro trecho, Vorcaro escreveu a Moraes: “Estamos juntos sempre. Você sabe que tenho gratidão da minha vida a você. Toda minha família, funcionários, parceiros, amigos que dependem de nós, têm uma dívida de vida contigo e com sua família. Muito obrigado por tudo. Agora é continuar na pegada para conseguir concluir, se Deus quiser”.

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Depois da dar print na tela do celular, Vorcaro, segundo a PF, enviava com visualização única ao magistrado. Por causa disso, é possível ver o que Vorcaro escrevia, mas não as respostas de Moraes, que foram apagadas.

“Do excerto das conversas, observou-se um padrão de comunicação não usual, consistente no compartilhamento de mensagens em visualização única, por meio de capturas de tela de textos escritos nas notas do celular. Pelo padrão adotado, não foi possível acessar as respostas do Ministro, sendo possível visualizar apenas as imagens enviadas por DANIEL VORCARO”, diz a PF.

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