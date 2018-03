Jungmann coloca PF à disposição para investigar morte de Marielle

Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann colocou a Polícia Federal à disposição do general Walter Braga Netto, interventor federal na segurança do Estado do Rio, para apurar o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista do carro onde ela estava. Assim que soube do duplo homicídio, Jungmann telefonou para o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, e, em seguida, para Braga Netto.

A VEJA, o ministro classificou o caso como “muito grave”, mas disse que não apontaria possíveis responsáveis pelos assassinatos, ocorridos na noite desta quarta-feira, quando o carro das vítimas passava pelo bairro do Estácio, região central do Rio. A assessora Fernanda Chaves, que também estava no veículo, foi levada para o Hospital Souza Aguiar.

Jungmann ligou para o deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) e disse ter manifestado solidariedade e se comprometido a acompanhar pessoalmente as investigações.