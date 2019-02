Julgamento do massacre do Carandiru é retomado nesta segunda-feira

1/8 Vista aérea de um dos pavilhões do complexo penitenciário do Carandiru com lençóis brancos nas janelas pedindo paz após a invasão da PM. Cerca de 27 mil presos se rebelaram simultaneamente em 24 presídios de 19 cidades paulistas. O motim, o maior do país, começou no complexo penitenciário do Carandiru (Evelson de Freitas/Folhapress/VEJA)

