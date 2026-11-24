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A Corte de Apelação de Roma adiou para fevereiro de 2027 a análise da extradição da ex-deputada Carla Zambelli, condenada pelo STF após perseguir um homem armada em 2022. O atraso ocorre em meio a uma greve de advogados e novas alegações da defesa. Confira os bastidores e desdobramentos.

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A Corte de Apelação de Roma adiou para fevereiro de 2027 a análise sobre o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. A justificativa dos integrantes do tribunal foi uma greve de advogados que ocorre no país europeu. O caso analisado envolve a condenação da ex-parlamentar a cinco anos e três meses de prisão por perseguir armada um homem pelas ruas da capital paulista na semana do segundo turno da eleição presidencial de 2022.

A condenação foi imposta pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). Eduardo Maurício, advogado de Zambelli, afirmou que “a defesa confia na Justiça italiana em recusar a extradição, pois seria o mesmo que entregá-la à morte”.

Zambelli ficou presa na Itália entre julho de 2025 e maio deste ano. Em junho, a Corte di Cassazione (Corte de Cassação, equivalente ao STF) publicou decisão que barrava a extradição de Zambelli em decorrência da condenação a 10 anos de prisão por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em conluio com o hacker da Lava-Jato, Walter Delgatti Neto. Na ocasião, a meta, segundo se apurou, era colocar um mandado de prisão em aberto contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, no sistema judicial.

“Isso em razão da dupla veste assumida pelo ministro (Moraes), qual seja, de integrante do colegiado julgador e de pessoa lesada por um dos crimes imputados à recorrente, bem como do acúmulo de funções judiciárias por este desempenhadas no processo penal brasileiro”, diz trecho da decisão da Corte máxima italiana. “É indiscutível que este possa ser considerado como pessoa lesada pelos crimes atribuídos à recorrente, haja vista o dano, no mínimo reputacional, provocado pela introdução no sistema informático do Conselho Nacional de Justiça do ato relativo ao falso mandado de prisão emitido em seu desfavor. ”